Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

В Воздушных силах ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Вечером в субботу, 30 сентября, мониторинговые группы сообщили о запуске вражеских "Шахедов" с территории временно оккупированного Крыма.

"Запуск ударных БПЛА с мыса Чауда (южное направление)", — говорится в сообщении.

По состоянию на 21.00 информации о вхождении целей в воздушное пространство над южными областями не было, но угроза атаки сохраняется.

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О возможных пусках ударных БпЛА типа Shahed сообщают также в Воздушных силах ВСУ.

"Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно", — говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram-канале.

Украинские военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали беспилотниками юг Украины. Во время атаки оккупанты запускали дроны непростыми, запутанными маршрутами.

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