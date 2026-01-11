- Дата публикации
Запустил салют во время войны: что известно о нарушителе в Ивано-Франковской области
Мужчина, запустив салют в Буковеле, пытался поздравить друзей с женитьбой.
Правоохранители Ивано-Франковской области менее чем через час установили личность мужчины, запустившего салют в период действия военного положения. По этому факту возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
Детали инцидента
Инцидент произошел вечером 10 января в селе Поляница. Во время мониторинга социальных сетей полицейские наткнулись на видео с фейерверком. Информацию сразу зарегистрировали, после чего на место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа.
Правоохранители обследовали территорию, собрали и изъяли вещественные доказательства. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к запуску пиротехники причастен иностранец 1984 года.
«Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых», — отметили правоохранители.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
В полиции в который раз напоминают: во время действия военного положения в Украине запрещено использование любых пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков.
Ранее писали, что в некоторых городах Украины под Новый год неизвестные запустили салюты, несмотря на запрет. Это произошло 31 декабря.
Инциденты фиксировались:
во Львове - фейерверки запустили в спальном микрорайоне Сихов;
в Одессе – не уточняется;
в Киеве - на Красном хуторе.