Запустили только неделю назад: в Венгрии сломался вагон поезда Киев — Вена

Девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд.
В Венгрии, на станции Ньиредьхаза, вышел из строя вагон поезда Киев — Вена. Его отцепили.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд. Пассажиры смогли продолжили свое путешествие.
Технические причины инцидента выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы. Вагон вернут в состав поезда на обратном пути.
"Следовательно пассажиров, возвращающихся из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят на станцию пересадки, после чего они продолжат движение в Украину", — объясняет "Укрзализныця".
Изменений в график рейса международного сообщения Киев — Будапешт — Вена пока на планируется. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.
Напомним, что УЗ запустила поезда в Австрию и Венгрию. Билеты можно приобрести только в международных кассах вокзалов. Но есть ограничения, которые действуют на въезде в Австрию и Венгрию.