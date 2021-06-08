Запустили только неделю назад: в Венгрии сломался вагон поезда Киев — Вена

Девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд.

В Венгрии, на станции Ньиредьхаза, вышел из строя вагон поезда Киев — Вена. Его отцепили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд. Пассажиры смогли продолжили свое путешествие.

Технические причины инцидента выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы. Вагон вернут в состав поезда на обратном пути.

"Следовательно пассажиров, возвращающихся из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят на станцию пересадки, после чего они продолжат движение в Украину", — объясняет "Укрзализныця".

Изменений в график рейса международного сообщения Киев — Будапешт — Вена пока на планируется. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.

Напомним, что УЗ запустила поезда в Австрию и Венгрию. Билеты можно приобрести только в международных кассах вокзалов. Но есть ограничения, которые действуют на въезде в Австрию и Венгрию.

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