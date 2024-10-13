Запустят ли автоматические отсрочки через "Резерв+" до 9 ноября: в Минобороны ответили

9 ноября истекают все выданные отсрочки от мобилизации.
В Министерстве обороны Украины работают над запуском автоматического оформления отсрочек от мобилизации через "Резерв+". Функцию обещают запустить этой осенью, однако точные сроки пока неизвестны.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Напомним, что 9 ноября — срок, когда истекают все выданные отсрочки.
"Наша команда постоянно работает, чтобы получить новый функционал в приложении как можно быстрее. Эти отсрочки – один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они как можно быстрее появились в приложении”, — ответила Черногоренко в Facebook.
Напомним, в "Резерв+" планируют добавить функцию получения отсрочки. Сначала она будет доступна для трех категорий граждан: студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.
Читайте также:
-
В ТЦК рекомендуют быть готовыми к мобилизации всем, кто имеет отсрочку
-
В Украине "остановили" мобилизацию некоторых мужчин: что известно
- Мобилизация по-новому: что чревато за незаконное пересечение границы