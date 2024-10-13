Запустят ли автоматические отсрочки через "Резерв+" до 9 ноября: в Минобороны ответили

В Министерстве обороны Украины работают над запуском автоматического оформления отсрочек от мобилизации через "Резерв+". Функцию обещают запустить этой осенью, однако точные сроки пока неизвестны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, что 9 ноября — срок, когда истекают все выданные отсрочки.

"Наша команда постоянно работает, чтобы получить новый функционал в приложении как можно быстрее. Эти отсрочки – один из наших приоритетов. Налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы они как можно быстрее появились в приложении”, — ответила Черногоренко в Facebook.

Напомним, в "Резерв+" планируют добавить функцию получения отсрочки. Сначала она будет доступна для трех категорий граждан: студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

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