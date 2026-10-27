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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
567
Время на прочтение
3 мин

Запятые, Даша Астафьева и священники: Сеть заполонили мемы о Радиодиктанте 2026

После радиодиктанта национального единства 2026 украинцы заполонили Threads мемами и шутками. В центре внимания оказалась Даша Астафьева.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Мемы о Радиодиктанте 2026

Мемы о Радиодиктанте 2026

Ни одно важное событие в Украине не обходится без оживленных общественных обсуждений и даже мемов. После написания радиодиктанта национального единства 2026 сегодня украинцы перешли в Threads, чтобы обсудить услышанное, увиденное и написанное.

ТСН собрала мемы на тему радиодиктанта, которые уже гуляют по сети.

Мемы о радиодиктанте национального единства 2026: лучшее из Threads

Как только украинцы дописали радиодиктант, так сразу побежали к Threads делиться шутками.

Шутили обо всем, и больше всего о Даше Астафьеве на фоне священников, пишущих радиодиктант. Досталось и Насте Каменских, которая вряд ли приобщилась к такой активности.

Традиционные мемы — относительно знаков препинания. Немалое количество украинцев поймало себя на сомнениях — поставить запятую, тире или двоеточие.

Конечно, многие шутки достались Даше Астафьевой — за ее талант, красоту и модельную карьеру.

Обсуждение диктанта

В общем, украинцы довольны написанием радиодиктанта, особенно тем, как его надиктовала Даша Астафьева. В Сети можно прочитать немало отзывов:

  • «Можно ли создать петицию, чтобы госпожа Астафьева диктовала радиодиктант на постоянной основе, потому что это любофь… Паузы, четкая дикция, не с глаголами…»

  • «Мне понравилось. Удалось написать все, без спешки лишней. Непревзойденное чтение текста»

  • «В этом году хорошо сделали, хороший текст и нормальное чтение. Очень нравится, как с каждым годом все больше людей присоединяется и делает это ежегодной традицией для себя. Как человек, которому очень нравятся вышиванки и этно элементы в одежде, не могла отвести глаз от наших людей. Все такие красивые!»

  • «Даша Астафьева умничка! Читала очень хорошо»

  • «Сегодня впервые писала радиодиктант. Спасибо @da_astafieva за отличное чтение диктанта. Как вы написали ВСУшный спальник?»

  • «Мой первый написанный радиодиктант за последние 5 лет и сразу такой щемящий. Близкие и родные моему сердцу люди знают, что я человек — письмо. Пишу письма, и когда все хорошо, и когда так тяжело, что от слез растекаются чернила. Потому что для меня это самая интимная и искренняя вещь, которую можно придумать в межчеловеческом взаимодействии и просто во взаимодействии с самим собой. А особенно когда ты пишешь письма, а те письма вкладываешь в посылки…»

  • «Мне радиодиктант чувствуется праздничнее нового года»

  • «Так, выбираем причину недовольства нынешним радиодиктантом: Текст замечательный. Не подходит. Начитка супер. Не подходит. Что? Что? Надо что-нибудь найти… О! Точно! Долгое вступление! (Довольно ворчим, миссия выполнена)»

  • «Радиодиктант прошло года: рука горит, донт пуш зе хорсес!!! радиодиктант в этом году: успеваю параллельно пить кофе, наслаждаться приятным голосом Даши»

  • «Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно. Якщо мова не підвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи. Я люблю тебе. Так є завжди». Это был самый прекрасный текст радиодиктанта! Люблю его крепко)»

Радиодиктант национального единства 2026: последние новости

Напомним, новость о том, что Радиодиктант национального единства в 2026 году будут читать учитель Артур Пройдаков и Даша Астафьева, вызвала оживленный спор в украинском сегменте сети Threads.

Часть пользователей выразила скептицизм по поводу такого выбора, вспоминая прошлое артистки, в частности ее модельную карьеру и поездки в Россию.

Большая часть пользователей горячо поддержала Астафьеву. В сети вспомнили ее волонтерскую деятельность во время полномасштабной войны и весомый вклад в популяризацию украинской литературы из-за создания аудиоприложения UnderBooks.

Поклонники призывают смотреть на человека сквозь призму его нынешних поступков и трансформаций. Также украинцы высоко оценили ее голос и дикцию.

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