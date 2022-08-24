Зарабатывал на автомобилях и амуниции для армии: в Хмельницкой области разоблачили "волонтера"

В Хмельницкой области разоблачили руководителя одной из общественных организаций, наживавшегося на армии.

Мужчина якобы занимался гуманитарной помощью. Ввозил из-за границы автомобили и военную амуницию. Все должен был передавать военным, а вместо этого продавал.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Чтобы скрыть свой незаконный бизнес, злоумышленник подделывал документацию о передаче транспорта и амуниции Вооруженным Силам. Впрочем, правоохранителям удалось заблокировать схему "волонтёра".

На днях злоумышленник дежурный продал дин "гуманитарный" автомобиль и защитные шлемы. Получил за это более полумиллиона гривен. При продаже злоумышленника и задержали правоохранители. Еще один ввозимый легковой автомобиль изъяли во время обысков.

По данному факту следователи открыли производство по статье "незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи". В настоящее время устанавливают всех причастных к преступлению.

Как сообщалось, на временно оккупированной Харьковщине коллаборанты отравились российской гуманитарной помощью, которую присваивали. Жители Боровской общины рассказывают, что вся гуманитарная помощь, оказываемая Россией, – непригодна к потреблению.

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