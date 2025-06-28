Зарабатывал на войне: экс-заместителя мэра Харькова поймали на краже оборонных средств (фото)

На Харьковщине разоблачили масштабную схему хищения средств на строительстве фортификаций / © СБУ

Реклама

На Харьковщине разоблачена масштабная коррупционная схема, связанная с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений. Национальная полиция Украины задержала бывшего заместителя городского головы Харькова и еще четырех человек, причастных к незаконному завладению миллионами гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции в Telegram.

По данным следствия, организатором преступной схемы выступил экс-чиновник, который, используя служебные связи, наладил механизм присвоения бюджетных средств. В схему также входили основной подрядчик и три коммерческие структуры. Именно через эти фирмы закупались материалы для обустройства фортификаций с завышением стоимости — наценка достигала 30%.

Реклама

© Нацполиция в Харьковской области

© Нацполиция в Харьковской области

© СБУ

Правоохранители установили, что вместо того, чтобы обеспечить качественное и своевременное возведение оборонительных сооружений, чиновники организовали схему систематического «отката». Коммерческие структуры искусственно повышали цену материалов и оборудования, после чего разница между реальной стоимостью и контрактной оседала в карманах участников преступной группы.

© СБУ

Задержание было проведено при поддержке отдела силового обеспечения ДВР Нацполиции в Харькове. Все пятеро фигурантов задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

© СБУ

На основе собранных доказательств следователи сообщили им о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о присвоении и растрате имущества в крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, а также участие в преступной группировке.

© СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, кто должен взять строительство фортификацийво время войны в Украине на себя.

Командир бригады «Азов» Нацгвардии Украины Денис Прокопенко считает, что оборона на некоторых участках фронта сыпется не из-за отсутствия фортификацийили недостатка людей, а из-за банального отсутствия навыков грамотного обустройства рубежей.