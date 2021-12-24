Зарабатывала на крови: в Запорожье глава медучреждения торговала плазмой

Своими действиями женщина нанесла материальный ущерб в сумме более 700 тыс. грн.

В Запорожье в растрате подозревают бывшую исполняющую обязанности директора "Запорожского областного центра службы крови". Она списала подходящую для использования плазму крови и продала ее коммерческой структуре.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Экс-руководитель коммунального предприятия "Запорожский областной центр службы крови" попалась на растрате имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ей вручено подозрение.

"По данным следствия, в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия в сфере здравоохранения безосновательно перевела более 270 литров плазмы крови из разряда лечебной в разряд непригодной для лечения. В дальнейшем эти компоненты крови были реализованы коммерческой структуре, чем вызвана материальная ущерб на сумму более 700 тыс грн". – сообщили в прокуратуре.

Следует отметить, что этого биоматериала хватило бы, чтобы оказать медицинскую помощь почти 350 больным.

Напомним, что Тернопольской области на 3 млн грн оштрафовали клинику, которая официально не трудоустроила 24 медика. С ними были заключены только гражданско-правовые соглашения взамен трудовых.

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