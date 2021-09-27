Зарабатывали на онкобольных: в Житомире медики перепродавали в аптеки бесплатные лекарства от рака (фото)

Зарабатывали на онкобольных: в Житомире медики перепродавали в аптеки бесплатные лекарства от рака (фото)

Горе-медики ежемесячно зарабатывали по 500 тыс. грн.

В Житомире заведующий одного из отделений больницы вместе со своим коллегой перепродавали в аптеки бесплатные лекарства для онкобольных пациентов. Их задержали.

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Об этом говорится в сообщении Нацполиции Житомирской области.

По данным следствия, заведующий отделением одной из больниц города совместно со своим коллегой назначали бесплатные медицинские препараты для больных онкологическими заболеваниями, однако люди их не получали. Медики формально списывали лекарства, но на самом деле они их продавали по заниженной цене представителям аптечных сетей сразу в нескольких областях Украины.

Злоумышленники действовали полгода. Их ежемесячный заработок составил ориентировочно 500 тыс. грн. Правоохранители провели обыски в кабинетах медиков и в нескольких аптеках. Во время следственных действий в автомобиле одного из врачей правоохранители нашли 500 тыс. грн и очередную партию лекарств (50 упаковок противоопухолевого препарата).

ГУНП в Житомирской области

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правоохранители устанавливают других возможных участников противоправной деятельности. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, депутаты приняли законопроекты, которые помогут онкобольным украинцам получить бесплатно новейшее лечение.

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