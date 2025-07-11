ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Зарабатывали на семьях пропавших бе звести защитников: в Киевской области разоблачили мошенников

Мошенники обманывали семьи пропавших без вести или пленных военных и выманивали деньги, обещая информацию и помощь с обменом.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Киевской области разоблачили мошенников, которые обманывали семьи пропавших военных

В Киевской области разоблачили мошенников, которые обманывали семьи пропавших военных / © ТСН

Полиция Киевской области сообщила о подозрении 38-летнему мужчине и 39-летней женщине, обманувшим семьи военных, пропавших без вести или попавших в плен. Злоумышленники обещали предоставить информацию о бойцах и включить их в списки на обмен, выманивая деньги. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Схема обмана и ущерб

Как установили следователи полиции Киевщины при поддержке СБУ, мошенники действовали по четко разработанному плану. Муж рекламировал свои «возможности» в поиске пропавших военнослужащих ВСУ через закрытый Telegram-канал, обещая помощь во включении в списки на обмен пленных.

За эти ложные услуги злоумышленники получали средства на банковские карты, которыми распоряжались по своему усмотрению. В результате их действий потерпевшие понесли материальный ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

Следователи и прокуратура Киевской области сообщили мужчине, что его подозревают в мошенничестве. Он обманывал людей вместе с другими. Преступление было большого размера и совершенное повторно во время войны. Это подпадает под статьи Уголовного кодекса Украины (части 1, 2, 3, 4 статьи 190). Женщину тоже подозревают. Ее обвиняют в этом мошенничестве (часть 5 статьи 27, части 2, 3, 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева был убит полковник СБУ Иван Воронич.

Воронич работал в подразделении, которое непосредственно «пустило много крови россиян», начиная еще со времен АТО.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie