Зарабатывали на семьях пропавших бе звести защитников: в Киевской области разоблачили мошенников

В Киевской области разоблачили мошенников, которые обманывали семьи пропавших военных / © ТСН

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Полиция Киевской области сообщила о подозрении 38-летнему мужчине и 39-летней женщине, обманувшим семьи военных, пропавших без вести или попавших в плен. Злоумышленники обещали предоставить информацию о бойцах и включить их в списки на обмен, выманивая деньги. Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Схема обмана и ущерб

Как установили следователи полиции Киевщины при поддержке СБУ, мошенники действовали по четко разработанному плану. Муж рекламировал свои «возможности» в поиске пропавших военнослужащих ВСУ через закрытый Telegram-канал, обещая помощь во включении в списки на обмен пленных.

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За эти ложные услуги злоумышленники получали средства на банковские карты, которыми распоряжались по своему усмотрению. В результате их действий потерпевшие понесли материальный ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

Следователи и прокуратура Киевской области сообщили мужчине, что его подозревают в мошенничестве. Он обманывал людей вместе с другими. Преступление было большого размера и совершенное повторно во время войны. Это подпадает под статьи Уголовного кодекса Украины (части 1, 2, 3, 4 статьи 190). Женщину тоже подозревают. Ее обвиняют в этом мошенничестве (часть 5 статьи 27, части 2, 3, 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева был убит полковник СБУ Иван Воронич.

Воронич работал в подразделении, которое непосредственно «пустило много крови россиян», начиная еще со времен АТО.

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