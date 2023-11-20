Зарабатывали на уклонистов более 100 тысяч долларов в месяц: СБУ разоблачила "банду" на Буковине

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовали в Черновицкой области преступную группировку. "Банда" создала канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста. В общей сложности на уклонистах злоумышленники зарабатывали более 100 тысяч долларов в месяц
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, чтобы склонить военнообязанных к бегству за границу злоумышленники "гарантировали надежность маршрутов" в обход контрольно-пропускных пунктов.
Кроме того, организатор группировки обещал своим клиентам "защиту" от правосудия, если они будут задержаны во время нелегального пересечения государственной границы.
"По данным следствия, группировку создал 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек своих знакомых, среди которых были лица с уголовным прошлым. Так, например, один из участников банды ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений. они подыскивали потенциальных призывников и предлагали им свое содействие в бегстве за границу", — говорится в сообщении.
Стоимость "услуг" оценивалась от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда.
В эту сумму входило консультирование клиентов по поведению во время скрытого пересечения госграницы и их "сопровождение" в соседнюю страну.
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на находящегося под санкциями министра энергетики России Николая Шульгинова, который способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок.
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