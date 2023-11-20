Зарабатывали на уклонистов более 100 тысяч долларов в месяц: СБУ разоблачила "банду" на Буковине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция нейтрализовали в Черновицкой области преступную группировку. "Банда" создала канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста. В общей сложности на уклонистах злоумышленники зарабатывали более 100 тысяч долларов в месяц

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, чтобы склонить военнообязанных к бегству за границу злоумышленники "гарантировали надежность маршрутов" в обход контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, организатор группировки обещал своим клиентам "защиту" от правосудия, если они будут задержаны во время нелегального пересечения государственной границы.

НБУ разоблачила преступление "банду" на Буковине

"По данным следствия, группировку создал 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек своих знакомых, среди которых были лица с уголовным прошлым. Так, например, один из участников банды ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений. они подыскивали потенциальных призывников и предлагали им свое содействие в бегстве за границу", — говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" оценивалась от 3 до 5 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда.

НБУ разоблачила преступление "банду" на Буковине

НБУ разоблачила преступление "банду" на Буковине

В эту сумму входило консультирование клиентов по поведению во время скрытого пересечения госграницы и их "сопровождение" в соседнюю страну.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на находящегося под санкциями министра энергетики России Николая Шульгинова, который способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок.

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