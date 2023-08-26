"Зарабатывали на уклонистах": СБУ "поймала" на коррупции еще 4 военных чиновника

Стоимость так называемых услуг составляла до $10 тыс. с одного человека.

Служба безопасности Украины разоблачила еще 4 военных чиновников и руководителей военных медкомиссий, которые "зарабатывали" на уклонистах.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Интересно, что стоимость так называемых услуг составляла до $10 тыс. с одного человека.

Киев

В столице задержан начальник районного военкомата и глава одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.



"Приобретенные подделки уклонявшие использовали во избежание призыва и последующего выезда за пределы Украины", — рассказали в СБУ.

Харьковщина

В Харьковской области СБУ задержала руководителя районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн. К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.



"За взятки они "находили" у военнообязанных "проблемы со здоровьем", которые становились формальным основанием для снятия с военного учета", — говорится в сообщении.

Одесщина

Киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что вместе со столичной адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе, а своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, впоследствии ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.



"Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны "на горячем". Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер", — отметили в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила на коррупции военнослужащих

СБУ разоблачила на коррупции военнослужащих

СБУ разоблачила на коррупции военнослужащих

Ранее в Ивано-Франковске государственное бюро расследований разоблачило схему фиктивного зачисления на службу в военкоматы родственников руководства города.

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