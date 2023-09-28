Зарабатывали на уклонистах: в Винницкой области задержаны чиновники ТЦК

В Виннице Государственное бюро расследований разоблачило организованную преступную группу, которая помогала уклонистам избежать мобилизации и уехать из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Возглавлял преступную группу офицер отделения призыва Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его партнерами в нелегальной бизнес-деятельности стали два члена военно-врачебной комиссии – это травматолог и хирург.

Следствие установило, что офицер искал мужчин-уклонистов. За четыре тысячи долларов им придумывали диагнозы и готовили документы, позволяющие не только быть непригодными для военной службы, но и выезжать за границу.

Сотрудники ДБР провели обыски в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников группы. Правоохранители обнаружили и изъяли "черную бухгалтерию", списки военнообязанных мужчин и поддельные медицинские справки. Кроме того, у фигурантов обнаружили более 300 тыс. грн в разной валюте.

Трое участников группы задержаны. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенную организованной группой по корыстным мотивам. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от должностей. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, бывший военком Запорожской области организовывал фальшивые операции для уклонистов. В частности, в кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи "клиентам" выдавали поддельные документы о якобы проведении операции.

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