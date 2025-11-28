Частная фирма наживалась на запчастях к бронетехнике / © Офис Генерального прокурора

Двух должностных лиц частной компании обвинили в присвоении 15 млн грн при продаже запчастей к бронетехнике.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2024 года директор общества вместе с коммерческим директором обеспечили победу подконтрольной компании в оборонных закупках.

«Это происходило из-за манипулирования рыночными ценами, имитации конкуренции и систематического завышения стоимости запчастей для военной техники, в частности бронеавтомобилей „Kirpi“, которые активно используются на фронте», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозрение получили директор фирмы, который организовывал подготовку документов, коммуникацию с воинской частью и распределение средств, и коммерческий директор, которая формировала накладные и другие документы с заведомо завышенными ценами.

«Чтобы выглядеть „самым дешевым“ поставщиком, руководитель общества рассылал типовые запросы к связанным компаниям, контролируя, чтобы те подавали коммерческие предложения с намеренно завышенной стоимостью», — пояснили суть преступной схемы в Офисе генпрокурора.

Экспертиза установила, что только по двум договорам сумма незаконно полученных частной фирмой средств превысила 15 миллионов гривен.

Во время санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых изъяты доказательства преступной деятельности — документы и электронные носители.

Обоим должностным лицам сообщено о подозрении в организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях военного положения и повторно (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее суд обязал недобросовестного поставщика вернуть Волынской областной военной администрации 28,2 млн грн за некачественные бронежилеты и шлемы, которые не выдержали испытаний и не могли использоваться военными.