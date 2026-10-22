Зарабатывают больше поляков: какие категории украинских беженцев получают самые высокие зарплаты в Польше

Польские злотые / © pixabay.com

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Несмотря на то, что граждане Украины формируют самую многочисленную группу трудоустроенных иностранцев в Польше, их доходы обычно остаются ниже средних показателей по рынку. Впрочем, из этой общей тенденции четко выделяются две группы — это украинские мужчины в возрасте 25–34 лет, а также, хотя и несколько меньше, респонденты в возрастной категории от 45 до 54 лет.

Об этом пишет OBOZ.UA, ссылаясь на данные исследования «Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши», который компания Deloitte подготовила для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Как изменились зарплаты украинцев в Польше

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в конце первого квартала 2026 года в стране было официально трудоустроено 1,2 миллиона иностранцев. Из них 784 тысячи — это граждане Украины.

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В период с 2023 по 2025 год медианная зарплата украинцев (после уплаты налогов) выросла на 45%. И даже несмотря на это, они зарабатывали всего 85% от медианного показателя в целом.

«Это свидетельствует о том, что последнее повышение выплат обусловлено, прежде всего, общим ростом зарплат в стране, а не существенным сокращением разрыва в доходах между мигрантами и местными работниками», — констатируют авторы исследования.

Сколько зарабатывают украинцы и поляки

Медианная месячная зарплата беженцев из Украины остается ниже общенационального уровня почти во всех половозрастных группах, а особенно заметным разрыв становится после достижения 55 лет. В то же время исключениями являются:

мужчины в возрасте 25-34 лет, которые зарабатывают 6800 злотых «на руки», тогда как все рабочие этой же возрастной группы получают 5300 злотых;

мужчины в возрасте 45-54 года (с незначительным превышением).

В то же время, после 55 лет относительное финансовое положение беженцев ощутимо ухудшается. Такой разрыв частично объясняется эффектом структуры сравниваемой группы: низкооплачиваемые граждане Польши в этом возрасте чаще выходят на пенсию, что искусственно повышает среднюю медианную зарплату среди поляков, которые продолжают работать.

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Кроме того, сравнительный анализ по отраслям демонстрирует наибольший разрыв в уровнях доходов в сфере образования и здравоохранения. Аналитики увязывают это со сложностью признания квалификации и барьерами для входа в регулируемые профессии (медики, учителя) в Польше.

Напомним, Польша может перенести пограничный контроль с Украиной на свою территорию, если из-за ухудшения ситуации безопасности проверки на восточной стороне границы станут опасными.

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