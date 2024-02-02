"Зарабатывают на хайпе": Подоляк отреагировал на территориальные претензии Венгрии

В последнее время от Венгрии раздаются разные заявления относительно Украины, среди которых также территориальные претензии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, угрожает ли Будапешт целостности нашей страны.

По его словам, тот факт, что страна может блокировать решения всех других стран ЕС, кажется странным. Также не совсем понятны заявления о том, что Будапешт будет претендовать на какую-то часть Украины, если та проиграет.

"Смотрите, в той же Германии есть партия, которая говорит, что нужно закрыть окно помощи Украине. Есть даже ультралевая Сара Вагенкнехт, которая вообще говорит, что нужно принять максимально репрессивные решения по Украине. Я бы на это не обращал внимания, потому что всегда есть такие маргинальные партии. Они зарабатывают деньги на хайпе", — сказал Подоляк.

Напомним:

Лидер венгерской ультраправой партии "Mi Hazank" Ласло Тороцкаи заявил о том, что в случае поражения Украины в войне с Россией официальный Будапешт будет претендовать на Закарпатье.

Венгерский политик также сказал на камеры о том, что "давление со стороны международных финансовых институтов" привело к войне на территории Украины, "разрушив Европу и отправив экономику континента ко дну".

Отметим, что Ласло Тороцкаи не впервые выступает с антиукраинскими заявлениями. Так, в ноябре 2022 года он пожелал иметь с Польшей общие границы, намекнув на Закарпатье.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал призыв венгерского депутата к смене государственных границ неприемлемым. Он также призвал правительство Венгрии осудить "безответственные заявления".

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлемый. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", — написал он.

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