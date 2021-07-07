Зарабатывают не тысячу долларов, а 250: руководитель "Укрпочты" заявил, что ошибся из зарплатами почтальонов

Зарабатывают не тысячу долларов, а 250: руководитель "Укрпочты" заявил, что ошибся из зарплатами почтальонов

Смелянский заявил, что водители, курьеры, сортировщики "Укрпочты" действительно получают до тысячи долларов и выше.

Руководитель государственной "Укрпочты" Игорь Смелянский опроверг свое заявление, что почтальоны получают тысячу долларов зарплаты.

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Об этом он написал в Facebook.

Он признал, что ошибся и уточнил, что почтальоны "Укрпочты" зарабатывают от 250 долларов. При этом он похвастался, что зарплата почтальонов выросла более чем в два раза.

"Зарплата почтальонов действительно выросла при мне более, чем в два раза (с 110 долларов до 250 + без премий), но еще явно не достигла 1000", — отметил руководитель "Укрпочты".

Смелянский извинился перед почтальонами, если заявление о тысяче долларов их обидело.

"У нас есть другие рабочие специальности: водители, курьеры, сортировщики, которые действительно получают до 1000 долларов и выше, но о них в цитате речи не было", — написал руководитель "Укрпочты".

Напомним, Игорь Смелянский сообщал, что почтальоны государственной "Укрпочты" за месяц зарабатывают до тысячи долларов (около 27 тыс. грн). И это при том, что официальная ставка — всего 6 тыс. грн. Также недавно Игорю Смелянском продлили контракт и он будет возглавлять "Укрпочту" до 30 июня 2023. Его зарплата составляет 836 тыс. грн ежемесячно.

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