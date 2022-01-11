Заработал штрафов на 100 тысяч гривен: в Харькове у "короля автострады" отобрали кабриолет

Мужчина "собрал" 11 протоколов от полиции и 3 судебных решения.

Водитель из Харькова остался без любимого авто, потому что не платил штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщил глава Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в Харькове Сергей Розумный.

"11 протоколов за нарушение правил дорожного движения и 3 решения суда за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Общая сумма задолженности перед бюджетом около 100 тысяч грн., и это не мешает "королю автострады" безнаказанно и без прав гонять по улицам Харькова", — написал он.

Кабриолет нарушителя изъяли работники исполнительной службы. Его вернут владельцу после того, как он уплатит все штрафы.

Напомним, что в Черкасской области мужчина получил шар в ногу за долги. Хулигана задержали правоохранители, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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