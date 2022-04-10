Заработала "горячая линия" для родственников погибших во время войны с Россией украинцев

Заработала "горячая линия" для родственников погибших во время войны с Россией украинцев

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Украины полиция круглосуточно ищет погибших и работает над их идентификацией.

Для родственников ищущих погибших во время войны родственников, национальная полиция открыла "горячую линию". Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Номер горячей линии – 0 894 201 867. Линия работает круглосуточно.

Операторы предоставляют необходимую консультацию и разъяснения по похоронам погибших.

Полицейские просят использовать указанную линию только по назначению. По другим вопросам обращаться за региональными номерами полиции.

Напоминаем, перечень ресурсов для поиска пропавших людей в Украине:

Один из самых больших ресурсов по всей Украине - telegram-канал "Поиск пропавших".

Поиск Украина 2022” - заполненная Google-форма поступит волонтерам и бойцам территориальной обороны.

Бот "Найди родных", созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.

Ресурс “Розыск” предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — погибших, пленных и депортированных из Украины.

"Надежда-бот" помогает искать пропавших людей в Харькове.

Бот создан для поиска людей пропавших в пригороде Киева и в Киевской области.

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