Заработала "горячая линия" для родственников погибших во время войны с Россией украинцев

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Украины полиция круглосуточно ищет погибших и работает над их идентификацией.
Для родственников ищущих погибших во время войны родственников, национальная полиция открыла "горячую линию". Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.
Номер горячей линии – 0 894 201 867. Линия работает круглосуточно.
Операторы предоставляют необходимую консультацию и разъяснения по похоронам погибших.
Полицейские просят использовать указанную линию только по назначению. По другим вопросам обращаться за региональными номерами полиции.
Напоминаем, перечень ресурсов для поиска пропавших людей в Украине:
- Один из самых больших ресурсов по всей Украине - telegram-канал "Поиск пропавших".
- Поиск Украина 2022” - заполненная Google-форма поступит волонтерам и бойцам территориальной обороны.
- Бот "Найди родных", созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.
- Ресурс “Розыск” предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — погибших, пленных и депортированных из Украины.
- "Надежда-бот" помогает искать пропавших людей в Харькове.
- Бот создан для поиска людей пропавших в пригороде Киева и в Киевской области.
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