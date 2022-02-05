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Заработала "горячая линия" терробороны: на какие вопросы украинцев будет отвечать

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Заработала "горячая линия" терробороны: на какие вопросы украинцев будет отвечать

Associated Press

Звонки на "горячую линию" бесплатные.

С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, которая будет отвечать на вопросы украинцев.

Об этом сообщает   АрмияInform.

По телефону "горячей линии" по номеру 0800507028 украинцы смогут получить ответы на самые распространенные вопросы:

  • как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
  • как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
  • порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Напомним:

 с 1 января 2022 года по закону в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

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