"Заработали" на иностранцах почти 150 млн: миграционники попали в новый коррупционный скандал (видео)

Чиновники обещали помочь иностранцу посодействовать и выиграть суд, а также брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью.

В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые обогащались за счет иностранных граждан. Так руководитель службы совместно с подчиненным требовали у жителя Молдовы 20 тыс. долларов за помощь избежать депортации.

Об этом сообщает ДБР и Одесская областная прокуратура.

У гражданина другой страны был аннулирован украинский паспорт, поэтому его ждала принудительная депортация.

Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против этого. Они обещали помочь ему посодействовать и выиграть суд, а также даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и других работников ДМС, которые представляли бы позицию учреждения в суде.

"Двум работникам ДМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц", – говорится в сообщении ГБР.

Коррупционный скандал Фото: ДБР

Суд избрал чиновникам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления – 70 млн грн, сотруднику – 7 млн грн.

По месту работы и проживания должностных лиц осуществлены обыски и выявлены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят около 3 млн грн.

Коррупционный скандал Фото Одесская прокуратура

Также у начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн. гривен. У матери чиновника в собственности также много земельных землянок, другие дома и магазины.



Согласно ежегодной декларации за 2023 год должностное лицо получило заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Решается вопрос дополнительной квалификации по незаконному обогащению, добавляют в Бюро.

Сейчас решают вопрос об отстранении подозреваемых от их должностей и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.

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