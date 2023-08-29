Заработали на мобилизации 4 млн: СБУ разоблачила очередных злоумышленников, которые помогали уклонистам

Теперь группе злоумышленников грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, позволяющую мужчинам уезжать за границу.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как отмечают в ведомстве, во время оперативных мероприятий задержан организатор "схемы". Ею оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦНАП), привлекшая к незаконной деятельности еще трех сообщников. Так, за вознаграждение от 2,5 тысячи долларов они "помогали" мужчинам избежать мобилизации. Они подделывали справки для выезжающих за границу военнослужащих. Таким образом фигуранты снабжали своих "клиентов" разрешениями на пересечение границы с целью постоянного места жительства.

"Таким образом, злоумышленники "заработали" на мобилизации в условиях войны почти 4 млн в гривневом эквиваленте", — акцентируют в Службе.

Установлено, что для "неместных" клиентов чиновник ЦНАПа лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо для того, чтобы уклонявшихся можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат. При этом два ее сообщника подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег за коррупционные "услуги".

"Еще один фигурант – представитель криминального мира, находящийся за границей и оттуда координировавший деятельность участников сделки. Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов выявлено: наличные, полученные преступным путем, фальшивые справки по военкомату, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Три из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, в первой половине августа украинские суды вынесли более двух десятков приговоров в отношении уклонившихся от мобилизации.

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