Заработали на уклонистах более $1 млн: детали о задержании двух глав ТЦК на Киевщине (фото, видео)

Во время обысков у задержанных нашли сотни тысяч долларов наличными. Большинство наличных фигуранты хранили в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.

В СБУ подтвердили, что задержала двух руководителей ТЦК и СП в Киевской области, а также их сообщника, заработавших на уклонистах более 1 млн дол. Как сообщили в Офисе генпрокурора, речь идет о начальниках Бориспольского и Бучанского районных ТЦК.

Что известно о задержании глав ТЦК в Киевской области – читайте на ТСН.ua.

Как заявили в Офисе генпрокурора, начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщники, разоблачены на схеме по уклонению от мобилизации. Ранее экс-секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок и издание "Киевщина24/7" сообщали, что речь идет о задержании военкомов Сергея Русина и Леонида Выкочко. А что касается сообщника задержанных, то в СБУ указали, что это гражданин страны Южного Кавказа.

По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения от мобилизации военнообязанных. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, чтобы в дальнейшем военнообязанные признавались непригодными к службе и были исключены из военного учета.

По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. дол. с одного уклониста. В сумму входила подготовка полного пакета документов, в том числе фиктивных медсправок, а также сопровождение уклонистов во время прохождения ВВК. В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

По данным СБУ, для реализации схемы военкомы использовали личные связи среди представителей ВВК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме. В то же время в ОГ сообщили, что для беспрепятственного утверждения необходимых документов подозреваемые пытались привлечь служащих Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ.

В дальнейшем фиктивные документы использовались для снятия военнообязанных с военного учета. Таким образом, уклонисты получали возможность бежать за границу.

Для поиска "клиентов" и передачи денег должностные лица ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в киевском ресторане, когда тот получал 50 тыс. дол. от новых "клиентов". После этого в служебных кабинетах контрразведчики задержали обоих чиновников ТЦК.

Правоохранители провели 33 обыска в помещениях ТЦК, дома у военкомов, их сообщника, "уклонистов", а также в автомобилях фигурантов. В ходе обысков у двух руководителей ТЦК изъяли почти 500 тыс. дол., а у их сообщника – еще более 600 тыс. дол.

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

Изъятые деньги у глав ТЦК Киевщины и их сообщника/Фото: Офис генпрокурора

Изъятые деньги у глав ТЦК Киевщины и их сообщника/Фото: Офис генпрокурора

Большинство изъятых наличных фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

СБУ задержала глав Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника/Фото: СБУ

Также изъяты военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Кроме того, в доме иностранца правоохранители обнаружили большое количество оружия, в том числе пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается.

Изъятые деньги у глав ТЦК Киевщины и их сообщника/Фото: Офис генпрокурора

Следователи объявили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ задержала за взяточничество двух глав ТЦК из Киевской области: что у них нашли

Читайте также: