Заработок на горе: в Винницкой области задержали чиновницу, которая требовала деньги у вдовы воина

СБУ и Нацполиция задержали депутата, которая требовала взятку у семьи погибшего военного / © СБУ

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В Винницкой области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировали схему вымогательства денег у семей погибших военных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задержали депутат одного из поселковых советов, который вместе с местным адвокатом и его сообщником требовали взятку у вдовы погибшего воина ВСУ.

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Злоумышленники шантажировали женщину, требуя деньги за содействие в демобилизации ее сына, который вместе с отцом защищал Украину на фронте.

Если жертва отказывалась платить, они угрожали создать искусственные препятствия для увольнения сына с военной службы.

Правоохранители задокументировали преступление и задержали фигурантов с поличным — во время получения денег от потерпевшей.

По данным следствия, посредники узнали, что женщина получила денежную компенсацию за гибель мужчины на фронте. Они решили потребовать «процент» от этой суммы, которую планировали распределить между собой.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и другие доказательства их деятельности. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Все трое задержанных сообщены о подозрении.

Напомним, СБУ разоблачила группу несовершеннолетних, которые по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги релейных шкафов «Укрзализныци» в северных и центральных областях Украины.