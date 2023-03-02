Заработок в Интернете: женщину из Черновцов обманули на более 20 тысяч

В Черновцах мошенники в Интернете обманули 32-летнюю женщину на сумму более 20 тысяч гривен. Она доверилась неизвестному и перечислила деньги на его карточный счет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Мошенники под предлогом дополнительного заработка в одном из Интернет-каналов обманули черновчанку. Полицейские начали уголовное производство, предусмотренное статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", — сообщили полицейские.

Также они предупредили о необходимости сохранять внимательность и осмотрительность в ситуациях, если неизвестный собеседник предлагает свою помощь или призывает передать деньги для дополнительного заработка.

"Сразу проверьте информацию о пользователе и убедитесь в безопасности ваших дальнейших действий — это могут быть мошенники! Если вы все же попали в ловушку аферистов сразу звоните в полицию", — призвали правоохранители.

Добавим, что накануне в Польше мошенники обманули украинцев на 20 тыс. злотых. Злоумышленники позвонили по телефону и утверждали, что являются якобы представителями банка и убедили перечислить сбережения.

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