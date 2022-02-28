Что скачать на телефон, если потом не будет мобильной связи и интернета? / Pexels

Заранее подготовьте свой смартфон к работе без мобильной связи и Интернета

Заранее подготовьте свой смартфон к работе без мобильной связи и Интернета

В условиях военного положения, которое было введено на всей территории Украины утром 24 февраля, очень важно быть готовыми к возможному отсутствию мобильной связи и интернета. ТСН.ua рассказывает, как подготовить свой смартфон к экстренной ситуации.

Загрузите на свой смартфон автономные карты той территории, где вы проживаете

Для этого необходимо перейти в приложение "Карты" от Google (загрузить его можно на Android и iOS) и следовать простой инструкции:

Нажать на изображение аккаунта Google (если его нет, нужно предварительно создать), которое находится в верхнем правом углу. Выбрать раздел "Карты офлайн". Щелкните меню “Загрузить карты области”. Выбрать подходящую вам зону (это может быть город или целая область), размер которой можно регулировать двумя пальцами. Загрузите карты на свой смартфон.

Используйте специальные мессенджеры для офлайн-связи

Обязательно загрузите на свой смартфон мессенджеры, которые могут работать, если не будет мобильной связи и интернета:

Bridgefy;

Briar;

Two Way: Walkie Talkie;

Vojer (только для iOS);

Serval Mesh (только для Android).

Что еще нужно сделать, чтобы приготовить свой смартфон

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Если нужно будет проводить эвакуацию, обратите внимание: