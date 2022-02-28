Заранее подготовьте свой смартфон к работе без мобильной связи и Интернета

В условиях военного положения, которое было введено на всей территории Украины утром 24 февраля, очень важно быть готовыми к возможному отсутствию мобильной связи и интернета. ТСН.ua рассказывает, как подготовить свой смартфон к экстренной ситуации.
Загрузите на свой смартфон автономные карты той территории, где вы проживаете
Для этого необходимо перейти в приложение "Карты" от Google (загрузить его можно на Android и iOS) и следовать простой инструкции:
- Нажать на изображение аккаунта Google (если его нет, нужно предварительно создать), которое находится в верхнем правом углу.
- Выбрать раздел "Карты офлайн".
- Щелкните меню “Загрузить карты области”.
- Выбрать подходящую вам зону (это может быть город или целая область), размер которой можно регулировать двумя пальцами.
- Загрузите карты на свой смартфон.
Используйте специальные мессенджеры для офлайн-связи
Обязательно загрузите на свой смартфон мессенджеры, которые могут работать, если не будет мобильной связи и интернета:
- Bridgefy;
- Briar;
- Two Way: Walkie Talkie;
- Vojer (только для iOS);
- Serval Mesh (только для Android).
Что еще нужно сделать, чтобы приготовить свой смартфон
Если нужно будет проводить эвакуацию, обратите внимание:
- все смартфоны должны быть полностью заряжены, не забудьте включить режим “Энергосбережение”;
- обязательно возьмите с собой пауэрбанк или другое зарядное устройство;
- подготовьте и загрузите на смартфоне резервную копию документов и важных данных;
- смартфоны лучше упаковать в пакеты с застежкой-молнией, которые будут защищать от влаги.