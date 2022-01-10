Заранее приобрели лопаты и надувную лодку: в Полтавской области похитили бизнесмена и требовали 1 млн долларов

Заранее приобрели лопаты и надувную лодку: в Полтавской области похитили бизнесмена и требовали 1 млн долларов

Мужчину планировали убить после получения денег.

В Полтаве трое иностранцев похитили местного предпринимателя и потребовали у него 1 млн. долларов США.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, 30 декабря 2021 г. в городе Пирятин неизвестные силой затолкали на заднее сиденье автомобиля местного предпринимателя и вывезли в Киевскую область. Они требовали у мужчины 400 тысяч долларов США, а в дальнейшем увеличили сумму до 1 млн долл. США.

Получив отказ, предпринимателя привезли в лесной массив, где угрожали оружием и избили до потери сознания. Затем мужчину удерживали в одном из домов в Киеве.



Готовясь лишить предпринимателя жизни, похитители заранее приобрели лопаты, надувную лодку, металлическую гантель весом 20 кг и проволоку.

Ночью 8 января 2022 года на берегу реки Днепр правоохранители обнаружили двоих подозреваемых, еще одного задержали в доме, где держали предпринимателя. Ими оказались иностранцы.

"Троим иностранцам сообщено о подозрении в подготовке к преднамеренному убийству похищенного человека; незаконному лишению свободы и похищению человека, по корыстным мотивам, сопровождавшемуся причинением физических страданий, применением оружия; вымогательстве передачи чужого имущества, с угрозой убийства", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что в Польше задержали украинца, обокравшего соседа по квартире. Он украл у него 12 тысяч злотых (более 82 тысяч гривен).

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