Заражены "вирусом красивой жизни": Венедиктова сравнила законопроект об олигархах с вакцинацией

За прошлый год в Украине было осуждено 620 коррупционеров.

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова прокомментировала, как государство планирует бороться с олигархами.

Об этом она написала на своей странице в Facebook по итогам участия в форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Деолигархизации — вакцина от коррупции для Украины", — написала Венедиктова.

Она добавила, что сегодня иллюстрация готовности отрезать олигархов от политики и повлиять на основные функции жизнедеятельности государства состоит из двух частей.

"Первая — президент Зеленский подготовил и внес в парламентский зал соответствующий законопроект, в результате принятия которого политики и чиновники получат от государства бесплатную "вакцину от заражения вирусом стремления к красивой жизни". В отличие от вакцины "Коронавак", этой надо "уколоться" только один раз. А если она не сработала, то "пациент" отправляется на долгий "карантин", из которого в политику уже не вернуться. Вторая — расследование уголовных дел, имеющих отношение и к олигархам, и к их бизнес-интересам. Задача — не из простых, но мы уже начали давать результаты, которых Украина ждала десятилетиями", — отметила генпрокурорка.

Венедиктова отметила, что поскольку в Украине правоохранители долгое время закрывали глаза на проблему реальных владельцев крупного бизнеса, сейчас Офис генпрокурора проводит большую инспекцию постановлений о закрытии важных уголовных дел. С начала работы вообще Единого реестра досудебных расследований с 7,5 миллионов производств, "живых" сегодня 1,5 миллиона. Нам есть над чем работать и мы готовимся к "марш-броску", поделилась руководительница Офиса.

"Благодаря слаженным действиям правоохранителей и прокуроров у нас ежедневно в суд направляется минимум 11 уголовных производств о коррупционных правонарушениях. Всего за прошлый год их количество выросло на 20% и составило 3000. В этом году мы имеем еще лучшую положительную динамику и уже видим за это время большее количество направленных в суд уголовных производств — 1300. Мы принимаем все необходимые меры для реализации принципа неотвратимости наказания. Так, за прошлый год у нас было осуждено 620 коррупционеров, а в этом году их количество уже увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет более 350", — рассказала Венедиктова и одновременно признала, что рассмотрение дел в судах длится годами.

Напомним, 2 июня Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599). Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты касательно деолигархизации. Также Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий законопроект, пытаться изменить его положения или отсрочить его принятие.

Когда олигархи превратятся в крупных бизнесменов

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