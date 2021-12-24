Заразилась коронавирусом и была в коме: в Чехии умерла 30-летняя украинка

Рената находилась в больнице в искусственной коме из 70% поражением легких.
В Чехии умерла 30-летняя жительница города Хуст Закарпатской области Рената П. Молодая женщина попала в больницу после инфицирования коронавирусом, но спасти ее не удалось.
О смерти украинки сообщила сегодня, 24 декабря, ее знакомая Маряна Тимощук на своей странице в Facebook.
Еще в начале декабря молодая женщина инфицировалась коронавирусом и попала в медучреждение. На ее лечение в соцсети собирали средства, ведь у Ренаты не было страховки, а пребывание в чешском медучреждении достаточно дорогое.
По данным общественной организации "Волонтеры Закарпатья", болезнь быстро прогрессировала и женщина находилась в реанимации в искусственной коме с 70% поражения легких.
К сожалению, спасти Ренату не удалось.
"Благодарим всех за помощь. Ренатка умерла. Бог забирает лучших людей", — написала Маряна Тимощук.
Напомним, во Львове медики спасли 17-летнего парня, у которого начались осложнения после коронавируса и он впал в кому.
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