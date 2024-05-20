Зарегистрировались в "Резерв+" и оказались в розыске: в Минобороны объяснили, как изменить статус

В Минобороны объяснили, что делать, если после обновления данных в приложении "Резерв+" вы ошибочно оказались в розыске.

После обновления данных через приложение "Резерв+" у некоторых украинцев безосновательно осветился статус "в розыске".

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко попросила таких лиц не беспокоиться и не нервничать, а обратиться в ТЦК, чтобы отредактировать эту информацию. Об этом Черногоренко сказала в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что это человеческий фактор. Оператор (ТЦК и СП) может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит по себе фактический статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять", – говорит заместитель министра.

Пока исправить ошибочные учетные данные военнообязанного можно только офлайн через визит в ТЦК и СП. Но чуть позже обещают сделать это в автоматическом режиме.

По словам Черногоренко, сейчас идет разработка дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не идя в ТЦК. В частности, можно будет онлайн снимать себя с розыска, если это было совершено по ошибке, а не идти в военкомат.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

Также в Минобороны рассказали, кому нужно приложение "Резерв+" и отображается ли там бронирование, а также объяснили, будут ли поступать повестки в "Резерв+" и на электронную почту.

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