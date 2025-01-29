Против Умерова зарегистрировано производство в НАБУ: Что ему инкриминируют

В ведомстве не могут сообщить о том, что стало основанием для открытия дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что зарегистрировало производство по заявлению Центра противодействия коррупции (ЦПК) о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"27.01.2025 в Национальное бюро поступило заявление ОО "Центр противодействия коррупции" относительно возможных противоправных действий министра обороны Украины, в частности возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. По результатам рассмотрения заявления принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины", – говорится в ответе НАБУ на запрос агентства во вторник.

В то же время в ведомстве добавили, что не могут сообщить о том, что стало основанием для возбуждения дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу, учитывая ч.1 ст.222 Уголовного процессуального кодекса Украины (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования).

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При этом в ведомстве добавили, что не могут сообщить о том, что стало основанием для открытия дела, какие обстоятельства изучают и имеет ли Умеров процессуальный статус в этом деле, учитывая ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины (недопустимость разглашения сведений досудебного расследования).

Ранее о регистрации производства в отношении Умерова сообщил Центр противодействия коррупции. По их данным, 24 января министр вопреки закону отказался выполнять решение наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором АОЗ Мариной Безруковой еще на год. Также Умеров уволил двух членов наблюдательного совета, которые поддержали это решение – Тараса Чмута и Юрия Джигира.

В начале 2024 года Минобороны анонсировало создание наблюдательных советов в составе трех независимых членов и двух представителей государства в Агентстве оборонных закупок и "Государственного оператора тыла", которые заменили внутренние подразделения министерства, осуществлявшие закупки.

В середине июня Минобороны сообщило о получении от рекрутера ООО "Телент Эдвайзорс" (Odgers Berndtson) списка 12 кандидатов в независимые члены наблюдательного совета АОЗ из шести стран, а в середине июля рекрутер ООО "Ворлд Экзекьютив партнерз" (Heidrick & Strugg) 9 кандидатов в независимые члены наблюдательного совета ДОТ из 7 стран. Окончательно набсоветы АОЗ и ГОТ были созданы в январе 2025 года, однако в декабре были изменены уставы этих предприятий с урезанием полномочий набсоветов. Наблюдательный совет АОЗ в условиях уже сформировавшегося конфликта министра и директора агентства 21 января единогласно решил продлить контракт с Безруковой на год, а также провести комплексный аудит деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Минобороны не согласовало такое продление, однако набсовет теперь уже двумя голосами против двух с учетом преимущественного права голоса председателя совета экс-замминистра обороны Юрия Джигира продлил контракт Безруковой 24 января. В тот же день Умеров сообщил, что контракт с Безруковой не будет продлен, а будет руководить АОЗ председатель ДОТ Жумадилов, объединяя эти должности.

Министр также заявил, что инициировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, который курирует закупки, а также отзывает двух представителей государства в набсовете - Джигира и директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, которые проголосовали за продление полномочий Безруковой, и осуществит перезапуск набсовета.

Безрукова утверждает, что еще с лета 2024 года ощущала препятствия в работе со стороны Министерства обороны Украины в должности руководителя АОЗ, которые проявлялись в задержках в согласовании документов и постоянных проверках, а также устных распоряжениях, с кем заключать соглашения.

Объем закупок АОЗ составляет около 300 млрд грн в год, ГОТ – около 100 млрд грн.

Напомним, в Раде призвали уволить министра обороны Умерова.

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