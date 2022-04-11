Зарегистрироваться в центре занятости и получить статус безработного: упрощенный порядок во время войны

Зарегистрироваться в центре занятости и получить статус безработного: упрощенный порядок во время войны

В условиях войны, остановки предприятий, уничтожения производственных мощностей, массового перемщения украинцев, количество безработных растет. Чтобы помочь людям встать на учет и получить выплаты по безработице, введен упрощенный порядок регистрации и начисления помощи.

Как стать на учет, чтобы получить статус безработного

Статус безработного предоставляется лицам трудоспособного возраста, не получающим пенсию и не имеющим предусмотренных законодательством доходов. Этот статус согласно постановлению Кабмина от 19.03.2022 № 334 предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости.

Есть несколько вариантов подачи заявления. Заявление можно подать:

при непосредственном посещении центра занятости;

через Портал Действие, в электронной форме;

посредством средств телекоммуникационной связи.

Какие документы нужны, чтобы зарегистрироваться зависит от выбранного варианта

Какие документы нужны при непосредственном посещении центра занятости

Для взятия на учет и оформления пособий по безработице (найти ближайший центр занятости можно здесь) нужны следующие документы:

документ, идентифицирующий личность, (паспорт. ID карта и т.п.);

документ, удостоверяющий место регистрации («прописку);

идентификационный код;

трудовая книжка (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости);

при наличии документа об образовании;

при наличии справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Как зарегистрироваться в статусе безработного через Портал Действие, в электронной форме

Регистрация через приложение Действие предусмотрена постановлением Кабмина от 19.03.2022 № 334. Воспользоваться им, когда услуга заработают могут те граждане, которые на время введения военного положения имеют или имели место работы на территории г. Киева, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской , Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областей.

Воспользоваться электронной формой представления документов могут только граждане Украины у которых есть:

ID-карта или биометрический загранпаспорт;

идентификационный код;

банковский счет, открытый по программе «Поддержка»;

которые смогли пройти электронную идентификацию с помощью ДИЯ. Подпись, квалифицированных электронных подписей или других средств, позволяющих однозначно устанавливать личность.

На Портале Дия необходимо заполнить, подписать и подать в электронной форме заявление о предоставлении статуса безработного и назначении помощи. Для этого необходимо:

создать личный электронный кабинет пользователя на Портале Действие;

заполнить и подписать заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице, формируемые средствами Портала Действие;

подать в избранный центр занятости заявление о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице;

выбрать и/или открыть банковский счет в рамках программы «Поддержка».

Внимание для тех, кто подаст заявление в электронной форме. В любом случае в течение 30 дней со дня завершения военного положения необходимо будет обратиться в ближайший центр занятости и предоставить все другие документы, которые требуются для взятия на учет в центре занятости.

Как зарегистрироваться в центре занятости с помощью средств телекоммуникационной связи?

При невозможности явиться в центр занятости или оформить статус безработного в электронном виде можно:

подать онлайн заявление через специальную форму;

отправить по электронной почте. В этом случае распечатанные, заполненные, подписанные и сфотографированные/отсканированные заявления необходимо направить на электронную почту inbox@dcz.es.gov.ua. В теме письма указать: фамилию, имя, отчество заявителя и слова «регистрация». Все приложения к письму в архивы не паковать, присылать во вложениях;

через «горячии линии» Государственной службы занятости: +380963841043; +380677465665, +380635824623, +380990980243, +380981524170, +380683089314, +380934802190, +38096326569

Так же, как в случае с регистрацией в электронной форме, нужно будет в течение 30 дней с даты завершения военного положения донести до центра занятости все остальные документы, необходимые для взятия на учет в центр занятости.

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