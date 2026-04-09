- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
Зарево после атаки БпЛА: под Алчевском поразили базы ремонта техники окупантов
В районе оккупированного Алчевска в Луганской области зафиксированы удары беспилотников по базам ремонта техники российской армии — после атаки в городе вспыхнул пожар.
В районе оккупированного Алчевска и Перевальска Луганской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.
Официального подтверждения от украинской стороны пока нет. Данные основаны на сообщениях мониторинговых каналов, включая Exilenova+.
По предварительным данным под удар попали базы ремонта и обслуживания техники российской оккупационной армии. После попаданий в районе Алчевска зафиксировано значительное возгорание — в городе видно сильное зарево.
Информация о масштабах повреждений и возможных потерях уточняется.
Источники сообщают, что атака была направлена именно на военную инфраструктуру окупантов.
Напомним, по данным партизанского движения «АТЕШ», во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны несет серьезные потери после ударов Сил обороны Украины.
Сообщается, что серия точных атак привела к уничтожению или выведению из строя комплексов С-400 и «Панцирь», из-за чего оккупанты не успевают восстанавливать систему ПВО.
По информации источников, под удар попали позиции от Джанкоя в Евпаторию и Черноморский, а для закрытия пробелов российское командование вынуждено привлекать к ПВО неподготовленным лицам.
Партизаны также отмечают, что данные о новых позициях и перемещениях техники передаются Силам обороны Украины.