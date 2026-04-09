Зарево после атаки БпЛА: под Алчевском поразили базы ремонта техники окупантов

Зарево в Алчевске

Реклама

В районе оккупированного Алчевска и Перевальска Луганской области прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.

Официального подтверждения от украинской стороны пока нет. Данные основаны на сообщениях мониторинговых каналов, включая Exilenova+.

По предварительным данным под удар попали базы ремонта и обслуживания техники российской оккупационной армии. После попаданий в районе Алчевска зафиксировано значительное возгорание — в городе видно сильное зарево.

Реклама

Информация о масштабах повреждений и возможных потерях уточняется.

Источники сообщают, что атака была направлена именно на военную инфраструктуру окупантов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, по данным партизанского движения «АТЕШ», во временно оккупированном Крыму российская система противовоздушной обороны несет серьезные потери после ударов Сил обороны Украины.

Сообщается, что серия точных атак привела к уничтожению или выведению из строя комплексов С-400 и «Панцирь», из-за чего оккупанты не успевают восстанавливать систему ПВО.

Реклама

По информации источников, под удар попали позиции от Джанкоя в Евпаторию и Черноморский, а для закрытия пробелов российское командование вынуждено привлекать к ПВО неподготовленным лицам.

Партизаны также отмечают, что данные о новых позициях и перемещениях техники передаются Силам обороны Украины.