Зарезал, а труп накрыл курткой: в Житомире рецидивист убил женщину, с которой только что создал отношения

Зарезал, а труп накрыл курткой: в Житомире рецидивист убил женщину, с которой только что создал отношения

Мужчина убил сожительницу и скрылся в Одессе.

В четверг, 20 января, в Житомире в одной из квартир многоэтажек нашли убитой 55-летнюю местную жительницу. Подозреваемого в убийстве женщины — с недавних пор ее сожителя, правоохранители разоблачили и задержали в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Мертвой 55-летнюю женщину в квартире обнаружил ее сын и позвонил в полицию около 16:00. Тело женщины было покрыто курткой и с явными признаками насильственной смерти.

Во время осмотра тела погибшей специалисты зафиксировали несколько колото-резаных ран. Также изъяли и предмет, которым убили женщину.

"Выяснилось, что женщина торговала мелочью на рынке в своем микрорайоне. С недавнего времени она совместно проживала в своей квартире с ранее судимым мужчиной, жителем Черняховщины. Следовательно, мы начали отрабатывать разные версии и проверять круг лиц, с которыми общалась погибшая", — рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП Житомирской области Леонид Дяченко.

В ходе проверки оказалось, что сожитель погибшей внезапно исчез из города, но оперативникам быстро удалось установить его маршрут. Житомирские полицейские разыскали и задержали мужчину в Одесской области. Свою причастность к убийству житомирянки он признал. Также правоохранители изъяли у него некоторые вещи погибшей.

По словам задержанного, между ним и сожительницей возник конфликт на бытовом грунте, в результате которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом. После того накрыл тело курткой и скрылся.

О задержанном известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж в Житомире.

В настоящее время мужчина находится под стражей, впоследствии будет решаться вопрос о мере пресечения для него.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. За совершенное мужчине грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

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