Зарезал экс-жену и тещу на глазах у детей: детали резонансного убийства на Волыни

Злоумышленник задержан / © Associated Press

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Жуткое преступление всколыхнуло Волынь. 35-летний мужчина подозревается в убийстве бывшей жены и тещи. Все это произошло на глазах двух малолетних детей.

Корреспондент ТСН.ua узнала детали трагедии.

Известно, что убийство произошло во время ссоры. Мужчина во время конфликта бросился с ножом на свою жену и ее мать. Женщины скончались от полученных травм еще до приезда медиков.

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Ужасное преступление видели двое детей. 7-летний мальчик, который хотел защитить маму и бабушку, также получил легкое ранение.

Муж зарезал бывшую жену и тещу. Фото: Волынская служба новостей

Конфликты между парой возникали из-за общего ребенка. Мальчику Стасу — 4 года. Он жил с мамой, а отец был против этого.

В тот день женщины с детьми приехали к злоумышленнику, чтобы поздравить его с Днем отца. Эта встреча стала последней.

Знакомые рассказывают, что женщина часто страдала от домашнего насилия: «Были и избиения, и угрозы».

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Она также заявляла о похищении общего ребенка, краже банковской карты и угрозы убийством — как ей, так и матери. Также она обращалась в суд с жалобой на бездействие полиции за невнесение сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Злоумышленник задержан, свою вину он признал. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой.