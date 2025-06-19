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Зарезал экс-жену и тещу на глазах у детей: детали резонансного убийства на Волыни
35-летний мужчина нанес ножевые ранения своей бывшей жене и ее матери. От полученных травм женщины скончались. Сиротами остались двое малолетних сыновей.
Жуткое преступление всколыхнуло Волынь. 35-летний мужчина подозревается в убийстве бывшей жены и тещи. Все это произошло на глазах двух малолетних детей.
Корреспондент ТСН.ua узнала детали трагедии.
Известно, что убийство произошло во время ссоры. Мужчина во время конфликта бросился с ножом на свою жену и ее мать. Женщины скончались от полученных травм еще до приезда медиков.
Ужасное преступление видели двое детей. 7-летний мальчик, который хотел защитить маму и бабушку, также получил легкое ранение.
Конфликты между парой возникали из-за общего ребенка. Мальчику Стасу — 4 года. Он жил с мамой, а отец был против этого.
В тот день женщины с детьми приехали к злоумышленнику, чтобы поздравить его с Днем отца. Эта встреча стала последней.
Знакомые рассказывают, что женщина часто страдала от домашнего насилия: «Были и избиения, и угрозы».
Она также заявляла о похищении общего ребенка, краже банковской карты и угрозы убийством — как ей, так и матери. Также она обращалась в суд с жалобой на бездействие полиции за невнесение сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Злоумышленник задержан, свою вину он признал. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой.