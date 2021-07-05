Зарезал и похитил сумку: в курортной Затоке парень убил мужчину

Злоумышленник пытался избавиться от украденных вещей.

В Затоке (Одесская область) 23-летний житель Сум ударил несколько раз ножом 48-летнего мужчину, который приехал на заработки из Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Злоумышленник скрылся, прихватив с собой его сумку с вещами. Работники магазина, возле которого все произошло, вызвали "скорую", но спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Работники территориального подразделения полиции задержали нападавшего, не дав ему сбежать из поселка, где он отдыхал с семьей.

Кроме того, были изъяты вещественные доказательства (похищенные вещи убитого и нож), от которых молодой человек пытался избавиться.

За содеянное мужчине грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе 18-летний парень проследил за 68-летним мужчиной, когда он после вечерней прогулки по городу возвращался в санаторий. Хулиган избил его, отобрал смартфон, документы, несколько сотен гривен и золотую цепочку.

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