Зарезал и скрылся: в Одесской области мужчина из ревности убил знакомого

Причиной преступления стала ревность к сожительнице.

В Одесской области 65-летний мужчина зарезал своего знакомого из-за ревности.

Как сообщили в ГУПН в Одесской области, он уже задержан.

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Мужчина признался, что приревновал свою сожительницу к 51-летнему односельчанину. Он пришел к нему ночью домой и ударил кухонным ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

После убийства мужчина скрылся с места преступления и спрятался в заброшенном доме, где его и нашли правоохранители.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Теперь ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Черкассах пьяный мужчина напал с ножом на подростка. В результате 13-летнего парня госпитализировали в больницу, а злоумышленнику грозит срок.

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