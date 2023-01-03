Зарезал родного ребенка: на Закарпатье арестовали отца, убившего сына и сбежавшего в лес (фото)

Мужчину нашли и арестовали, ему грозит пожизненное заключение.
В одном из сел Тячевского района Закарпатской области отец зарезал родного малолетнего сына. После убийства он сбежал в лес, где скрывался.
Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, мужчину нашли и арестовали. В отношении злоумышленника в суд направили обвинительный акт.
Убийство произошло еще 23 июля 2022 года в доме семьи.
"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес сыну несколько ударов кухонным ножом. От тяжелых ранений ребенок погиб на месте", — говорится в сообщении.
Некоторое время после содеянного мужчина скрывался в лесном массиве недалеко от дома. Впоследствии его нашли и задержали, а по доводам прокурора арестовали. Сейчас он находится под стражей.
За такое преступление мужчине может грозить 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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