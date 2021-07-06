Зарезал женщину и хотел покончить с собой: под Днепром полиция 13 часов отговаривала убийцу от суицида

Зарезал женщину и хотел покончить с собой: под Днепром полиция 13 часов отговаривала убийцу от суицида

Правоохранители говорят, что во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия.

В Каменском Днепропетровской области правоохранители 13 часов вели переговоры с подозреваемым в жестоком убийстве. Мужчина угрожал покончить с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

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Как стало известно, утром 5 июля между владельцем дома и 57-летней домработницей произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, мужчина схватил нож и нанес женщине 11 ранений в грудь и спину. В результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Тело погибшей вечером того же дня обнаружила сестра хозяйки дома. Сама женщина в это время была в отъезде.

"Полицейские уголовного розыска выяснили, что к убийству может быть причастен 62-летний владелец дома, который незадолго до этого уехал на собственном авто. Для его задержания по области ввели специальную полицейскую операцию, в результате которой установили местонахождение подозреваемого", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Все это время подозреваемый находился в дачном доме. Правоохранителям он угрожал тем, что если они подойдут к дому, он совершит самоубийство. Копы 13 часов вели переговоры с мужчиной. В итоге он все же сдался.

"За совершение умышленного убийства мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, предусмотренных ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении. Продолжаются следственные мероприятия", — добавили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что в Днепре на пляже мужчина до смерти забил отдыхающего. Неизвестный несколько раз ударил местного жителя по голове, после чего тот оступился и упал.

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