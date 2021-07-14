Зарезал жену, а сам повесился: на Николаевщине нашли мертвыми бывших супругов

Зарезал жену, а сам повесился: на Николаевщине нашли мертвыми бывших супругов

Ранее супруги находились в гражданском браке.

В Вознесенский район управления обратились местные жители одного из сел и сообщили, что их 66-летний сосед покончил с собой, повесившись в собственном дворе.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Вскоре полиция получила вызов на убийство. В том же селе в частном доме на соседней улице нашли тело 67-летней бывшей сожительницы умершего с ножевыми ранениями. Известно, что ранее мужчина и женщина находились в гражданском браке, но с недавних пор начали жить отдельно.

Главная версия следствия — в ходе конфликта мужчина нанес ножевые ранения потерпевшей, после чего покончил с собой.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" и проводят расследование всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Черкассах пьяный мужчина напал с ножом на подростка. В результате 13-летнего парня госпитализировали в больницу, а злоумышленнику грозит срок.

Как сообщалось, во Львове женщина зарезала мужа, потому что тот хотел выпить водку. За это ее приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

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