Зарезал жену и спокойно лег спать: подробности убийства мужем украинки в Италии

С итальянцем украинка прожила много лет, но в последнее время его мучила ревность.

В Италии пенсионер жестоко убил украинку, с которой 17 лет прожил в браке. Убитой оказалась 61-летняя украинка Наталья Киричок, а причиной расправы называют ревность.

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Подробности убийства украинки в Италии рассказал OBOZREVATEL.

Убил жену и спокойно лег спать

Убийство украинки произошло в ночь с 25 на 26 декабря в итальянском городке Фанано-ди-Градара. 80-летний мужчина Натали Вито Канжини напал на женщину ночью. Он нанес ей несколько ударов ножом в разные части тела, а после того, как она умерла, спокойно лег спать. Утром он проснулся и пошел гулять с собакой.

По словам мужчины, которые цитируют итальянские СМИ, об убийстве жены он вроде бы рассказал другу, а тот не поверил. Потом сам позвонил по телефону владельцу ресторана, где работала украинка, и рассказал об убийстве. После этого к нему приехала полиция.

Фото: ilrestodelcarlino.it

По словам адвоката подозреваемого, мужчина якобы готовился помириться и провести ночь с супругой. Он выпил алкоголь и принял виагру, а женщина отказала ему в интиме. Он разозлился и убил ее.

По другой информации, в тот вечер итальянец был трезв, а алкоголем раньше не злоупотреблял.

Работала домработницей, а потом вышла замуж

Как рассказывает сын Натальи Сергей, его мама познакомилась с Канжини много лет назад. Мужчина частенько вертелся в тех местах, где собирались украинские заробитчане, подбирая себе жену. Сначала Наталья работала у него домработницей, а вскоре они поженились.

В оцелом, супруги жили хорошо, они ездили вместе отдыхать, принимали гостей. В прошлом году ситуация в семье несколько изменилась.

"Мама раньше никогда на него не жаловалась. Мы в 2020 году приезжали к ним в Италию отдохнуть. Тогда я впервые и увидел ее мужа. Это высокий, худой мужчина. Неболтливый. Хотя, возможно, так казалось, потому что мы не владеем языком, поэтому особого общения не было", – рассказывает Сергей.

Канжини с 19 лет работал сварщиком в Германии, там сейчас живут его четверо детей. С отпрысками он особо не общался.

С матерью Сергей последний раз виделся в декабре прошлого года. Наталья приезжала в Украину оформлять пенсию. Сам Сергей тоже уехал в Европу – сейчас живет в Польше.

"Мы были в Украине примерно две недели. Но когда она вернулась в Италию, он как сошел с ума. Стал ревновать ее ко всем и ко всему. Подозревал, что что-то было в Украине. Говорил, что у нее роман с владельцем ресторана, где она работает. Ему не нравилось, что мама работает с 17:30 до часу ночи, поздно возвращается. Она пообещала ему, что уволится оттуда в конце года, как только закончится контракт", — говорит Сергей.

За несколько дней до трагедии мужчина выгнал Наталью из дома, и она ушла жить к подруге. Вещи свои она не забрала, планировала забрать их позже.

"Перед тем как выгнать ее из дома, он утром сказал ей, что ночью взял нож, смотрел на нее и едва сдержался, чтобы не убить ее. Потом он ездил в ресторан к владельцу и угрожал, что убьет его. Владелец даже подал на него заявление в полицию. Через несколько дней он приехал к подруге, где жила мама, и стал со слезами уговаривать ее вернуться. Даже устроил ужин, зажег свечи. Казалось, все прошло", – вспоминает сын Наталии.

25 декабря женщина ушла на работу и как всегда вернулась около часу ночи. Муж спал, женщина выгуляла собаку, а потом тоже легла.

В полиции итальянец признался, что не спал и заверил, что не помнит, откуда у него взялся нож.

Фото: ilrestodelcarlino.it

Об убийстве стало известно после того, как Наталья не вышла на работу и владелец ресторана, где она работала, позвонил по телефону ей на мобильный. Трубку взял Канжини. Он рассказал, что убил жену из-за него и сейчас приедет разделаться с ним. Работодатель Натальи после этого вызвал полицию.

Похоронят на Родине

Защита итальянца утверждает, что на мужчину так могла подействовать "виагра".

Сын Натальи уже две недели готовит документы для транспортировки тела матери в Украину. Процесс затянулся из-за рождественских и новогодних праздников.

Будут хоронить женщину в ее родной Николаевской области. Из родных у Натальи остался сын, невестка, внуки, тоже есть брат.

Напомним, что в столице Польши Варшаве посреди ночи случайные прохожие натолкнулись на женщину. Украинка была без сознания, а возле нее находился 5-месячный мальчик.

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