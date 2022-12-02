Зарезала и пошла спать: в Одесской области жена убила собственного мужа

В Одесской области женщина сообщила полиции, что обнаружила дома сожителя мертвым. Правоохранители выехали по адресу жительства и установили: гражданка ударила потерпевшего ножом.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что супружеская пара накануне вечером вместе употребляла алкогольные напитки.

"Во время застолья началась ссора, 37-летняя женщина схватила нож и ударила им 51-летнего мужчину в грудь. После совершенного правонарушительница ушла спать, а к утру обнаружила потерпевшего уже без признаков жизни. Мужчина умер от ножевого ранения в область сердца. Со слов гражданки, он нецензурно высказывался в ее сторону и бросался в потасовку во время конфликта, поэтому она и схватилась за нож", — говорится в сообщении полиции.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что за умышленное убийство действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Запорожской области отца жестоко убил родной сын, а тело закопал на территории домовладения. Злоумышленник задержан. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет заключения.

А в Тернопольской области во время ссоры 56-летний мужчина убил свою 81-летнюю мать, после чего покончил с собой.

Убийство в Черновцах: мужчина держал дома целый склад оружия

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