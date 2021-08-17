Зарезали барана в номере: как в Украине отдыхают и чем удивляют туристы из Саудовской Аравии (фото)

Зарезали барана в номере: как в Украине отдыхают и чем удивляют туристы из Саудовской Аравии (фото)

В большинстве отелей положительно отзываются о туристах из Саудовской Аравии.

В Украине в этом году приехало много туристов из Саудовской Аравии. Они отличаются тем, что не экономят на отдыхе и требуют надлежащего сервиса. Однако в украинских владельцев гостиниц от иностранных гостей остаются неоднозначные впечатления.

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Об этом пишет Оbozrevatel.

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Благодаря блогеру-миллионнику из Саудовской Аравии, который расхвалил одну из владелиц украинского отеля, теперь к женщине приезжают много иностранных туристов, чтобы просто с ней сфотографироваться. Она ведь не растерялась — завела свой профиль и теперь рекламирует товары для арабов.

"Хозяйка гостиницы, где мы останавливались рассказала, что ей повезло принимать арабского ютубера-миллионника, который подробно и любо рассказал о своем отдыхе на украинском курорте. Владелица (которую они зовут Саша, хотя это имя одного из ее сыновей) и семья" Саши "стали известными для арабов. Теперь арабы, отдыхающие на Буковеле или вблизи, как паломники приезжают в гостиницу сделать фото с "Сашей". Однако и женщина не растерялась, завела снапчат, где у нее сейчас более 80 тыс. подписчиков. арабы заказывают ей продвижения: недавно она рекламировала духи", — рассказал путешественник Александр Космач.

Фото: Александр Космач

Арабские туристы путешествуют семьями и придерживаются своих традиций

Традиции арабов отличаются от украинских. Иностранные туристы могут позволить себе приносить жертвоприношения просто в гостиничных номерах. По данным СМИ, один из инцидентов произошел в апарт-отеле Ribas Karpaty там семья из Саудовской Аравии якобы зарезала барана прямо в гостиничном номере.

Путешественник Александр Космач в Facebоok рассказал, что одна из обладательниц отеля рассказала, что ее гости поставили баллон с газом во дворе и жарят там баранов, готовят рис с кучей специй, много и громко молятся. Примечательно, что в Карпатах даже начали появляться объявления о продаже овец.

В одном из отелей мужчине рассказали, что иностранные туристы заказали номер на 5 человек, однако приехала семья из 16 членов. При этом они наотрез отказались доплачивать или съезжать.

Фото: Александр Космач

Также некоторые владельцы отелей жалуются, что якобы арабы не всегда платят в ресторанах за кофе. Мол, официантам нужно внимательно следить, чтобы иностранцы оплатили счета.

Арабы любят активно отдыхать и не нарушают правил

Однако не все владельцы отелей критически отзываются о туристах. Так, в отеле Diamond Hotel Spa Resort, что на Буковеле, рассказали, что им нет причин жаловаться на туристов из Саудовской Аравии.

"Я ничего не могу сказать. В нашем отеле они нам мебель не портили, такого не было. Номера оставляют грязнее по сравнению с гостями из Украины. Убирать нужно больше, но у меня жалоб на таких гостей нет", — сказала управительница отеля.

Также она отметила, что в их ресторане не меняли меню из-за приезда арабских туристов, так как они обычно питаются фаст-фудом — бургерами, пиццей. Украинская кухня туристам также безразлична. Кроме того иностранцы мало времени проводят в отеле: они любят самостоятельно путешествовать: едут на экскурсии в Буковель и организуют походы в горы.

"Я не могу сказать ничего плохого о их поведения. Я не заметила, чтобы отдыхающие даже курили в номере. Были туристы из Эмиратов. Гости очень хорошие тоже. Конечно, они отличаются. Но если всех оценивать по пятибалльной шкале, то им п пять ", — подытожила управительница Diamond Hotel Spa Resort.

В большинстве отелей отказались комментировать поведение своих гостей.

Напомним, из-за безвиз и прямые рейсы в Украину массово едут туристы из Саудовской Аравии. Приезжают они в среднем на неделю и денег на отдых не жалеют.

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