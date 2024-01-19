Зарплата нардепов 2024 года: журналисты подсчитали повышение окладов украинских парламентариев

В Украине с января 2024 увеличили зарплаты народным избранникам из-за пересмотра прожиточного минимума.

Об этом говорится в материале Obozrevatel со ссылкой на декларации нардепов.

"Заработные платы нардепов привязаны к прожиточному минимуму. Однако, кроме самой зарплаты депутаты получат средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда – премии за интенсивность. Например, спикер Руслан Стефанчук в прошлом году имел оклад в размере 32,2 тыс. гривен, однако на самом деле получал в среднем 99,7 тыс. гривен», – выяснили в издании.

Так, согласно декларации, Стефанчук получил 718 333 гривен зарплаты и 478 833 гривен компенсации расходов. То есть ежемесячно это 99763 грн. Это втрое больше, чем "голый" оклад.

Как выросли зарплаты в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады – с 32 208 до 36 336 гривен;

первый заместитель – с 30 866 до 34 822 гривен;

заместитель – с 29 524 до 33 308 гривен;

председатель комитета – с 28 182 до 31 794 гривен;

член комитета – с 26 840 до 30 280 гривен;

Компенсация за жилье

Каждому народному депутату, не имеющему собственного жилья в Киеве (или жилье оформлено не на него) имеет право на компенсацию стоимости аренды. За год платят 237,9 тыс. гривен.

Это примерно 19,8 тыс. гривен в месяц. За эти деньги можно снять квартиру в центре столицы. 88,4 тыс. гривен дают в месяц на зарплаты помощникам (еще 19,4 тыс. гривен для компенсации налогов на зарплату). 7,5 тыс. гривен в месяц можно получить за компенсацию расходов на исполнение депутатских обязанностей.

Всего на Верховную Раду в следующем году потратят 1,4 млрд грн. В прошлом году парламент обошелся бюджету в 1,26 млрд гривен.

Добавим, что в Украине в марте должна пройти и индексация пенсий. Подобные планы подтверждают и в Министерстве соцполитики. По предварительным подсчетам, прибавку в размере 1 тыс. гривен получат те украинцы, которые сейчас получают "чистую" пенсию в размере 7 692 гривен.