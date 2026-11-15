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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Зарплата стала вдвое меньше»: известный комбриг ошеломил заявлением о сокращении выплат в ВСУ

Комбриг Кирилл Верес заявил о сокращении выплат в ВСУ. Он назвал свою реальную зарплату.

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Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Кирилл Верес

Кирилл Верес / © фейсбук

Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2», Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого Кирилл Верес заявил о уменьшившейся зарплате. Он назвал, сколько сейчас получает.

Об этом он рассказал в интервью проекту Pressing.

Летом 2026 года Кирилл Верес радовался, потому что его денежное довольствие выросло с 51 до 101 тысячи гривен. Однако он отметил, что это была «разовая акция».

«Это не значит, что я договорился. У всех сняли – и у комбатов, и у заместителей, и у офицеров. Все, зарплата стала вдвое меньше снова», – объяснил он.

Комбриг добавил, что зарплату военнослужащих необходимо пересмотреть. Однако на вопрос, где взять деньги, ответа у него нет.

Зарплата у военных — последние новости:

В Украине идет работа над госбюджетом на 2027 год. Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов сообщил, что один из самых сложных вопросов — где найти средства, чтобы повысить зарплаты военным, внутри страны, не рассчитывая на помощь Запада. Парламент уже проголосовал соответствующую правку и передал ее в Кабмин, чтобы правительство рассмотрело повышение зарплат. В Раде отмечают, что деньги нужно искать внутри страны. Украина не имеет права тратить международную помощь на выплаты военным.

Народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что возможность увеличения денежного довольствия украинских военнослужащих зависит прежде всего от поиска дополнительных финансовых ресурсов для государственного бюджета.

Автор правки и народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что заседание бюджетного комитета Верховной Рады Украины завершилось важным промежуточным решением по зарплатам украинских военных. Члены комитета единогласно поддержали правку №1279, которая предусматривает повышение заработной платы украинским военным.

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