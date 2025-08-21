Зарплата учителей: Свириденко сказала, когда ждать повышения

Учительница. Иллюстративное изображение / © Freepik

В следующем 2026 году можно ожидать положительных изменений в размере заработной платы украинских учителей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем выступлении на конференции Министерства образования и науки «Серпнева-2025».

По ее словам, повышение зарплат учителей является главным приоритетом правительства.

«С министром финансов, и с министром образования мы ищем совместные наработки. И надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении», — сказала Свириденко.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что этот вопрос является «сложным вызовом».

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине выросла до 23 460 гривен. Одгак педагоги получали в среднем 14 307 гривен (рост на 13,1%).

Оклад учителя определяется по тарифной сетке, которая зависит от категории педагога — от 10 до 14 тарифного разряда. К базовой ставке добавляются надбавки за выслугу лет (10-30%), престижность труда (5-30%) и новые доплаты: с января 2025 года — 1 000 грн за работу в неблагоприятных условиях, с сентября она вырастет до 2 000 грн.

Напомним, украинское правительство планирует повышение минимальной заработной платы на ближайшие годы. Согласно правительственным расчетам, ее размер превысит 10 тысяч гривен к 2028 году. С 1 января 2026 года минимальная заработная плата должна составлять 8 688 грн.