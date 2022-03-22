Зарплаты в Венгрии 2022 года и средние расходы на жизнь:все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Венгрии 2022 года и средние расходы на жизнь:все, что нужно знать беженцу из Украины

С начала полномасштабной войны сотни тысяч украинцев пересекли границу Венгрии. Часть из них решила двигаться дальше, а большинство пересекших границу Венгрии нашло убежище в этой стране. Чтобы помочь нашим соотечественникам ТСН.ua подготовил материал с полезной информацией для переселенцев о жизни и для жизни в Венгрии – цены на продукты, зарплаты, аренда жилья, полезные ссылки и советы

С момента вторжения России в Украину по данным ООН более 312 тысяч украинцев пересекли границу Венгрии.

Напоминаем, что для пересечения границы с Венгрией нужно взять с собой биометрический паспорт, если его нет хотя бы минимальный перечень документов, что позволят идентифицировать личность свою и детей (удостоверение личности, водительские права, свидетельство о рождении или любой другой документ с фотографией). Важно иметь документы, подтверждающие связь с несовершеннолетними, с которыми вы пересекли границу.

Если в Венгрии у вас нет родственников или знакомых, остановиться можно в шести специальных центрах для беженцев, расположенных вдоль границы с Украиной. Один из них расположен возле Чопа на железнодорожной станции Загонь.

В пунктах пропуска на границе волонтеры помогут с размещением и питанием, также могут предоставить юридическую консультацию. Кроме волонтеров, консультацию по поводу временного убежища в Венгрии можно получить на украинском языке по телефону горячей линии 1818.

Условия пребывания в Венгрии

Украинцы могут остаться в Венгрии в течение 90 суток без специального разрешения. Для того, чтобы оставаться дольше, нужно подать заявление в Генеральное Управление по делам иностранцев (вкладка «Tartózkodás Magyarországon (Пребывание в Венгрии))

Украинцы, вынужденные покинуть Украину из-за войны с Россией, могут получить право на статус временной защиты. Статус временной защиты (убежища) дает украинцам право на проживание в стране, пока продолжается война. Но он не дает права на путешествия.

Зарплаты в Венгрии 2022

Согласно данным Минфина, средняя заработная платная в Венгрии в 2021 году была 414 362 венгерских форинтов в месяц, что в эквиваленте составляет 1493 долларов, или 1189 евро, или 37 702 грн в месяц.

Минимальная зарплата в первом квартале 2022 года составила 200 тысяч форинтов в месяц или 565 евро. В Венгрии, кроме обычной минимальной заработной платы, установлена отдельная минимальная зарплата для работников, что трудяться по своей специальности. Это 260 тыс. венгерских форинтов или 735 евро.

Иностранец без опыта и особой квалификации может получать от 600 до 1000 евро в месяц, а те, у кого есть квалификация - в среднем 1400 евро.

Налоговая система в Венгрии. Все трудоустроенные должны платить подоходный налог. Как в большинстве стран, он зависит от дохода в год. Отправной точкой является 500 миллионов форинтов. Все, что ниже, облагается налогом со ставкой 10%, все что выше – со ставкой 19%.

Работа в Венгрии. Какие вакансии наиболее популярны в Венгрии?

Среди самых популярных вакансий в Венгрии в 2022 году были следующие:

врачи (хирурги, стоматологи);

водители;

повара;

продавцы;

инженеры;

сварщики.

Доступные вакансии без квалификации:

няни;

домохозяйки;

официанты;

разнорабочие;

строители.

Что касается работы в частном секторе - все зависит от хозяев, к которым попадешь. Например, садоводы, уборщицы зарабатывают от 20 долларов в смену. И, надо понимать, что услугами садовника пользуются раз в неделю, уборщиц приглашают работать 2 раза в неделю. Среднестатистическая няня получает около 300 евро в месяц без оплаты жилья и еды, которыми обеспечивает работодатель.

Нужны в Венгрии и швеи, которые при 40-часовой рабочей неделе получают от 500 до 700 евро. Сумма зависит от навыков и квалификации. Строительные специальности зарабатывают от 2000 евро.

Чтобы работать в крупных корпорациях, кроме специальности нужно свободно владеть английским языком и желательно очень хорошо знать венгерский.

Еще нужно иметь в виду, что согласно законодательству Венгрии, любую вакансию работодатель должен сначала предложить гражданину Венгрии, а затем иностранцу.

Где найти работу в Венгрии?

Можно попробовать обратиться в Public Employment Service – государственную службу по трудоустройству. Здесь собрано, пожалуй, самое большое количество вакансий страны.

Самыми популярными сервисами для поиска работы в Венгрии являются следующие (к сожалению, большинство из них только на венгерском языке):

workania.hu;

cvonline.hu;

hu.indeed.com;

jobmonitor.hu;

profession.hu.

Можно воспользоваться специальными сайтами-агрегаторами для беженцев из Украины. Работу можно искать и на украинских ресурсах. На многих из них созданы специальные закладки, разделы для украинцев. Например, на сайте https://ua.jooble.org/ в разделе "Венгрия" можно просмотреть актуальные вакансии за март. В основном, здесь представлены вакансии рабочих специальностей с заработной платой от 20 до 50 тыс. грн в месяц. Самую большую запрплату на этом сайте предлагают водителям международных перевозок – 2-2,5 тыс. долларов в месяц.

заработна плата в Венгрии

Сколько стоит аренда жилья в Венгрии?

Как и в любой другой стране, цены на квартиры зависят от региона, удобств и количества комнат.

В Будапеште обычную однокомнатную квартиру можно снять где-то за 300 евро.

аренда жилья в Венгрии

В среднем, однокомнатная квартира в Будапеште стоит 450-500 евро, в Пеште (центральный район Венгрии) средняя цена на аренду однокомнатной квартиры составляет 200 евро, в Северной Венгрии – 150 евро, в Северном Альфельдте –210 евро, в Южном Альфельдте – 115 евро.

Переселенцы, которые не могут оплатить жилье в Венгрии, могут поискать варианты бесплатного жилья на специальных сайтах. ТСН.ua собрал список таких сайтов здесь.

Мобильная связь и интернет в Венгрии

В Венгрии три мобильных оператора — Vodafone, Telenor, Mobile. Кроме денег, чтобы купить симку нужный документ для идентификации личности. Настройки Интернета, как правило, устанавливаются автоматически. С помощью телефона можно создать точку доступа Wi-Fi и раздавать мобильный Интернет на планшет или ноутбук.

Самая большая проблема в том, что операторы отвечают на венгерском, немецком или английском языках. Поэтому, очень желательно владеть хотя бы одним из них. Для того чтобы пополнить сим-карту, нужно воспользоваться специальным автоматом. Самостоятельно зарегистрировать семь карту украинцам важно, опять-таки из-за того, что все сайты мобильных операторов на венгерском, и, если ввести неправильные данные, сим-карта будет заблокирована.

Стоимость мобильной связи в Венгрии дороже чем в Украине и зависит от оператора и тарифа.

Цены на товары в Венгрии

В Венгрии много торговых сетей. Самые крупные – Tesko, Lidl, Penny, CBA, Ald, Spar. В каждой из них представлен широкий ассортимент продуктов и свой конкретный производитель. Но особой разницы в ценах нет.

Средние цены на продукты:

Ветчина 100 г – 199 форинтов или примерно 0,5 евро.

Салями 70 г – 329 форинтов, или 0,8 евро.

Филе курицы 500 г - 800 - 1000 форинтов, 2,5 евро

Филе индейки 450 г - 850 форинтов или 2,16 евро

Сметана 20% 500 г – 325 форинтов или 0,8 евро.

Сыр тертый 350 г – 489 форинтов или 1,2 евро.

Йогурт фруктовый 400 г – 240-300 форинтов или 0,8 евро

Майонез 600 г – 259 форинтов, 0,7 евро

Масло сливочное 100 г – 240 – 300 форинтов, или 0,8 евро.

Кефир 1 литр – 179 форинтов или 0,5 евро.

Молоко 1 литр – 199 форинтов, 0,5 евро

Сыр, 450 г – 300 форинтов или 0,8 евро.

Бананы 1 кг – 430 форинтов или 1 евро.

Хлеб 400 г – 159 форинтов, 0,4 евро.

Шоколадное печенье 200 г – 249 форинтов, 0,6 евро.

Французский багет 110 г – 119 форинтов, 0,3 евро.

Яйца куриные 10 шт. – 399 форинтов, 1 евро.

Сахар (1 кг) – 245 форинтов или 0,6 евро.

Подсолнечное масло, 1 литр, 400 форинтов, 1 евро

Картофель мытый, 1 кг – 250 форинтов, 0,6 евро

Общественный транспорт в Венгрии

Система общественного транспорта в Венгрии очень хорошо развита – автобусные маршруты есть во всех городах и селах страны, также есть комфортный железнодорожный транспорт. Стоимость билета рассчитывается в зависимости от длины поездки, билет действует в течение 24 часов. Билет на поезд нужно покупать исключительно в кассах на железнодорожных вокзалах или в железнодорожных терминалах. Билет на автобус можно покупать как в кассах, так и у водителя. После 20:00 доехать общественным транспортом в небольшие города и села почти невозможно.

Городские тарифные планы на общественный транспорт можно разделить на три группы: разовые билеты (tickets); тревел- карты (travelcards); проездные (passes).

В Будапеште действует единая система тарификации независимо от вида транспорта: метро, трамвай или троллейбус. Билет на одну поездку (single ticket) действует в пределах одной поездки без пересадки, за исключением пересадок между разными линиями метро в течение 80 минут с момента его валидации днем и 120 минут в ночное время.

Стоимость билета составляет 350 форинтов (чуть больше 1 евро). Такой билет можно приобрести у водителя, но тогда он будет стоить на 100 форинтов дороже.

Льготы на общественный транспорт

В общественном транспорте Будапешта льготы для бесплатного проезда распространяются на следующие категории пассажиров:

дети дошкольного возраста в сопровождении взрослого (независимо от того занимают ли они отдельное место в салоне);

пассажиры старше 65 лет (граждане Венгрии, стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, иностранцы, получающие пенсию по возрасту от Венгерского пенсионного фонда, иностранные граждане венгерской национальности и другие);

беженцы старше 65 лет;

слепые и глухие;

инвалиды;

одно лицо, сопровождающее слепого, глухого или инвалида;

инвалиды войны и военные вдовы и другие.

Полезные ссылки для украинцев в Венгрии

Полезную информацию для переселенцев можно посмотреть здесь.

Юрій, [22.03.2022 14:52]

Общественный транспорт в Венгрии

Система общественного транспорта в Венгрии очень хорошо развита – автобусные маршруты есть во всех городах и селах страны, также есть комфортный железнодорожный транспорт. Стоимость билета рассчитывается в зависимости от длины поездки, билет действует в течение 24 часов. Билет на поезд нужно покупать исключительно в кассах на железнодорожных вокзалах или в железнодорожных терминалах. Билет на автобус можно покупать как в кассах, так и у водителя. После 20:00 доехать общественным транспортом в небольшие города и села почти невозможно.

Городские тарифные планы на общественный транспорт можно разделить на три группы: разовые билеты (tickets); тревел- карты (travelcards); проездные (passes).

В Будапеште действует единая система тарификации независимо от вида транспорта: метро, трамвай или троллейбус. Билет на одну поездку (single ticket) действует в пределах одной поездки без пересадки, за исключением пересадок между разными линиями метро в течение 80 минут с момента его валидации днем и 120 минут в ночное время.

Стоимость билета составляет 350 форинтов (чуть больше 1 евро). Такой билет можно приобрести у водителя, но тогда он будет стоить на 100 форинтов дороже.

Льготы на общественный транспорт

В общественном транспорте Будапешта льготы для бесплатного проезда распространяются на следующие категории пассажиров:

дети дошкольного возраста в сопровождении взрослого (независимо от того занимают ли они отдельное место в салоне);

пассажиры старше 65 лет (граждане Венгрии, стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, иностранцы, получающие пенсию по возрасту от Венгерского пенсионного фонда, иностранные граждане венгерской национальности и другие);

беженцы старше 65 лет;

слепые и глухие;

инвалиды;

одно лицо, сопровождающее слепого, глухого или инвалида;

инвалиды войны и военные вдовы и другие.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии и Венгрии

Средняя заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 22 806.47

Чехия: 32 536.84

Германия: 72 213.46

Словакия: 38 203

Румыния: 39 525.59

Венгрия: 37 702

Минимальная заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 16 280.10

Чехия: 20 791.04

Германия: 14 604.97

Словакия: 20 220

Румыния: 16 684.98

Венгрия: 18 336.41, для работников что трудяться по своей специальности: 23 853.57

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в гривневом эквиваленте):

Польша: 13 775.85

Чехия: 14 000

Германия: 20 446.96

Словакия: 16 229.75

Румыния: 7 775

Венгрия:14 767.37

Цена картофеля (1 кг) в гривневом эквиваленте:

Польша: 10.99

Чехия: 19.52

Германия: 35.05

Словакия:26

Румыния: 16

Венгрия:19.47

Цена молока (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 16.89

Чехия: 20.82

Германия: 30

Словакия: 23

Румыния: 32

Венгрия:16.23

Цена подсолнечного масла (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 65

Чехия: 48.15

Германия: оливковое масло 0.5 л – 134.50

Словакия: 63

Румыния: 48

Венгрия:32.46

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