Зарплаты чиновников в Украине выросли на 49% за год — данные Минфина

Средняя зарплата работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти Украины в октябре 2024 года составила 57,5 тысячи гривен, что на 49% больше, чем в начале года. Это значительно превышает средний уровень зарплат по стране, который в сентябре составил 18 тысяч гривен, согласно данным Пенсионного фонда Украины.

Об этом стало известно из данных Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, самые большие зарплаты у работников Антимонопольного комитета – в среднем 113,7 тысячи гривен. Комитет насчитывает 270 человек, а руководство получает 218,4 тысячи гривен.

Минцифры занимает второе место со средней зарплатой в 88,5 тысячи гривен для 198 работников.

Третье место занимает Государственное агентство развития туризма со средней зарплатой 87,7 тысячи гривен у 22 сотрудников.

В Секретариате Кабмина средняя зарплата составляет 67,3 тысячи гривен, а фактическое количество работников – 680. Руководство получает 103,4 тысячи гривен.

Зарплаты чиновников выросли / Фото: Минфин

Напомним, в 2025 году минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменятся.

Читайте также: