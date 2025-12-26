ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Зарплаты педагогов возрастут уже в январе: Свириденко раскрыла детали

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала двухэтапное повышение зарплат педагогам в 2026 году.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о решении правительства существенно увеличить выплаты работникам образовательной сферы. Согласно плану уже в январе 2026 года заработные платы педагогов вырастут на 30%.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года. 91,8 млрд грн образовательной субвенции распределено между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета», — отметила Юлия Свириденко.

Добавила, что следующий этап реформы запланирован на сентябрь 2026 года, когда заработные платы учителей должны вырасти еще на 20%.

Напомним, принятый Верховной Радой 3 декабря Государственный бюджет Украины на 2026 г. предусматривает умеренный рост социальных стандартов и существенную индексацию зарплат педагогов.

Ранее мы писали, что совет принял Бюджет-2026. Теперь известно, что будет с минималкой, прожиточным минимумом и зарплатами педагогов.

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie