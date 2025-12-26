Зарплаты педагогов возрастут уже в январе: Свириденко раскрыла детали

Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о решении правительства существенно увеличить выплаты работникам образовательной сферы. Согласно плану уже в январе 2026 года заработные платы педагогов вырастут на 30%.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года. 91,8 млрд грн образовательной субвенции распределено между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета», — отметила Юлия Свириденко.

Добавила, что следующий этап реформы запланирован на сентябрь 2026 года, когда заработные платы учителей должны вырасти еще на 20%.

Напомним, принятый Верховной Радой 3 декабря Государственный бюджет Украины на 2026 г. предусматривает умеренный рост социальных стандартов и существенную индексацию зарплат педагогов.

