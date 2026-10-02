Зарплаты педагогов заметно выросли: кому готовы платить до 25 тысяч гривен

Учительница / © ТСН

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В Украине заметно повысились зарплатные предложения в вакансиях для работников образования. Больше всего за последние два года выросли медианные доходы воспитателей, а учителям и преподавателям в 2026 году стали предлагать в среднем 20 тысяч гривен.

Как изменились зарплаты педагогов

С 1 января 2026 должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%. Еще на 20% их повысили с 1 сентября.

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Таким образом, общее повышение должностных окладов педагогов в 2026 году составляет 50% по сравнению с прошлым годом, сообщают данные Министерства образования и науки и OLX Работа.

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Особо аналитики OLX Работа сравнили медианные зарплаты, указанные в вакансиях для учителей и преподавателей, репетиторов и воспитателей. Для исследования использовали данные за август 2024, 2025 и 2026 годов.

Для учителей и преподавателей медиальная зарплата в 2025 году увеличилась на 3% - до 15,5 тысяч гривен. В 2026 году она выросла еще на 29% и достигла 20 тысяч гривен. За два года показатель вырос на 32%.

В вакансиях для репетиторов медиа зарплата в 2025 году выросла на 30% — до 19,5 тысяч гривен. В 2026 году она прибавила еще 3% и также составила 20 тысяч гривен. В целом за два года рост достиг 33%.

Больше всего выросла медианная зарплата в вакансиях для воспитателей. В 2025 году она увеличилась на 23% — до 16 тысяч гривен, а в 2026 году прибавила еще 16% и достигла 18,5 тысяч гривен. За два года показатель вырос на 39%.

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В каких областях платят больше всего

За год заметно выросли зарплатные предложения для учителей и преподавателей в Днепропетровской и Одесской областях.

В Днепропетровской области медиа зарплата в вакансиях увеличилась на 33% и составила 17 тысяч гривен. В Одесской области показатель вырос на 33% - до 20 тысяч гривен.

В Киевской области зарплаты предложения для учителей и преподавателей выросли на 19%. В среднем работодатели предлагали 25 тысяч гривен.

Для воспитателей наибольший рост зафиксировали в таких областях: в Харьковской - на 27%, до 17,5 тысяч гривен, в Киевской - на 13%, до 22,5 тысяч гривен, а в Одесской - на 7%, до 16 тысяч гривен.

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Напомним, с 1 января 2026 должностные оклады педагогов выросли на 30%, а с 1 сентября - еще на 20% . В целом зарплаты педагогов за год повысились на 50%.

После сентябрьского повышения молодые учителя могут получать от 12,8 до 17,7 тысяч гривен, а педагоги с опытом — от 16,9 до 28,5 тысяч гривен в месяц .

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